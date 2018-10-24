Sayısal Loto sonuçları, her hafta olduğu gibi bu hafta da Çarşamba günü şans oyunu tutkunları tarafından araştırılıyor. Sonuçlar için gözler Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılan çekilişin ardından belli oldu. İşte, MPİ 24 Ekim Sayısal Loto sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 24 EKİM (MPİ)

Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan çekilişle belli oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ)'nin Balgat'taki binası çekiliş salonunda gerçekleşen çekiliş, MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın olarak yayınlandı.

İşte, Sayısal Loto sonuçları 24 Ekim: 34 - 8 - 22 - 28 - 1 - 15

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 20 EKİM CUMARTESİ

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Çekiliş sonuçlarına göre, bu hafta da 6 bilen çıkmadı ve 4. kez devreden ikramiye 5 milyon 436 bin lirayı buldu.

6 bilen kişi sayısı : 4. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.436.334,85 TL 5 bilen kişi sayısı : 143 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.568,20 TL 4 bilen kişi sayısı : 8.162 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 73,30 TL 3 bilen kişi sayısı : 149.590 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,30 TL

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