Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sayısal Loto'da en son 28 Kasım Çarşamba günü 1170. çekiliş yapılmış ve 6 bilen çıkmayınca 917 bin liralık büyük ikramiye bu akşamki çekilişe devretmişti. Peki bu akşam Sayısal Loto'da şanslı rakamlar neler oldu? Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına dair detaylar haberimizde.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 1 ARALIK: 6 - 17 - 20 - 31 - 32 - 47

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirildi Sayısal Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Sayısal Loto sonuçlarına göre bu akşam da 6 bilen çıkmadı ve 2 milyon 621 bin 741 liralık ikramiye Çarşamba günü yapılacak çekilişe devretti. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

6 bilen kişi sayısı : 2. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.621.741,03 TL 5 bilen kişi sayısı : 148 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.850,45 TL 4 bilen kişi sayısı : 7.133 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 75,95 TL 3 bilen kişi sayısı : 136.470 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,15 TL

SAYISAL LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

SAYISAL LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 28 KASIM: 9 - 21 - 30 - 33 - 39 - 42

6 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 917.091,30 TL 5 bilen kişi sayısı : 88 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.389,65 TL 4 bilen kişi sayısı : 4.583 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 63,20 TL 3 bilen kişi sayısı : 81.628 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10,05 TL

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