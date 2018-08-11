Sayısal Loto çekilişi bu akşam rekor bir ikramiye için yapılacak. Haftada iki kez yapılan çekilişle 9 kez üst üste devreden Sayısal Loto'da büyük ikramiye 14 milyon 662 bin 408 lira oldu. Bu ikramiye Sayısal Loto için bir rekor. İşte 11 Ağustos Sayısal Loto çekilişine dair detaylar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 11 AĞUSTOS

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek Sayısal Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanacak. Çekiliş sonuçları ile ikramiye bilgileri belli olur olmaz haberimizden takip edebilirsiniz.

6 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 5 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 4 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 3 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye ***

SAYISAL LOTO'DA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK!

İşte Milli Piyango İdaresi'nden yapılan Sayısal Loto'nun haftada iki gün çekileceğine dair açıklama:

"Sayısal Loto ikinci çekilişi ve Milli Piyango Oyununun Sayısal Oyun Terminalinden Oynatılması ile İlgili Duyuru...

Sayısal Loto (6/49) oyununda haftada iki çekiliş yapılmaya başlanacaktır. İlk çekiliş 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü, ikinci çekiliş ise 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek ve çekilişler bu şekilde devam edecektir.

Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.

Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49) çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere devretmeye devam edecektir."

SAYISAL LOTO'NUN BİR ÖNCEKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 8 AĞUSTOS

Milli Piyango İdaresi tarafıdan Çarşamba günü gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi saat 21.40'ta www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Sayısal Loto sonuçlarına göre bu akşam da 6 bilen çıkmadı ve 14 milyon 662 bin 408 kiralık büyük ikramiye bugünkü çekilişe devretti.

6 Bilen Kişi Sayısı 9. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 14.662.408,98 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 126 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.462,70 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 6.515 Kişi Başına Düşen İkramiye 79,75 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 124.121 Kişi Başına Düşen İkramiye 11,75 TL

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