Sayısal Loto sonuçları dakikalar sonra gerçekleştirilecek çekilişle birlikte belli olacak. Sayısal Loto'da en son 7. kez devrenden büyük ikramiye 10 milyon 150 bin lirayı bulmuştu. Peki bu akşam Sayısal Loto'nun şanslı rakamları neler olacak? Büyük ikramiye sahibini bulacak mı? İşte 22 Aralık Sayısal Loto çekilişine dair detaylar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 22 ARALIK

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanacak. Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye bilgileri belli olur olmaz detaylar haberimizde olacak.

6 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 5 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 4 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 3 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

SAYISAL LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir...

SAYISAL LOTO'NUN 19 ARALIK ÇEKİLİŞ SONUÇLARI : 4 - 18 - 22 - 23 - 35 - 45

6 bilen kişi sayısı : 7. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10.150.452,01 TL 5 bilen kişi sayısı : 128 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.544,80 TL 4 bilen kişi sayısı : 5.937 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 73,55 TL 3 bilen kişi sayısı : 111.837 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,05 TL

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