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Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? Sayısal Loto büyük ikramiyesi...

Sayısal Loto'da günün çekilişi için artık nefesler tutuldu. Söz konusu çekilişte şansını denemeyi düşünen vatandaşlar; Sayısal Loto çekilişi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak ve büyük ikramiye ne kadar sorularının cevaplarını arıyor. İşte, detaylar...

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  • Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak 24 Ekim 2022? Sayısal Loto büyük ikramiyesi ne kadar?

    Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi için gözler Sisal Şans'a çevrilmiş durumda.  Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak ve büyük ikramiye ne kadar oldu? İşte, 24 Ekim 2022 Sayısal Loto çekilişine dair tüm bilinmesi gerekenler...
  • Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak 24 Ekim 2022? Sayısal Loto büyük ikramiyesi ne kadar?

    SAYISAL LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

    24 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto çekilişi 163 milyon lira olacak.
  • Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak 24 Ekim 2022? Sayısal Loto büyük ikramiyesi ne kadar?

    24 EKİM 2022 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

    24 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21:30'da yapılacak.
  • Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak 24 Ekim 2022? Sayısal Loto büyük ikramiyesi ne kadar?

    SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI
  • Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak 24 Ekim 2022? Sayısal Loto büyük ikramiyesi ne kadar?

    Çılgın Sayısal Loto Nasıl Oynanır?

    Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

    Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

    Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
  • Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak 24 Ekim 2022? Sayısal Loto büyük ikramiyesi ne kadar?

    Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

    Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
  • Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak 24 Ekim 2022? Sayısal Loto büyük ikramiyesi ne kadar?

    Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

    6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür. 

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