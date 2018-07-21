Sayısal Loto'nun çarşamba günü yapılan çekilişinde altı bilen çıkmayınca 4 milyon 363 bin 974 lira 45 kuruş devretmişti. Sayısal Loto için numaralarını belirleyip şansını deneyen kişiler merakla sonuçların açıklanacağı saati bekliyor. Peki, Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? İşte 21 Temmuz Sayısal Loto çekilişinin detayları...

SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Haftada iki çekiliş yapılma kararının ardından 18 Temmuz çarşamba günü haftanın ilk çekilişi yapıldı ve altı bile çıkmayınca loto devretti. Bu akşam haftanın ikinci çekilişi yapılacak. Sayısal Loto çekilişleri 21.15'te başlıyor. Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak çekilişin saatleri resmi olarak açıklandığında sayfamızda yer alacak.

BİR ÖNCEKİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun 18 Temmuz çarşamba günü yapılan 1132. çekilişinde şanslı numaralar 01 25 26 35 38 48 olarak belirlendi. 6 bilen çıkmayınca ikramiye 3. devrini gerçekleştirdi. 5 bilen 42 kişi 7 bin 852 lira 10 kuruşun sahibi oldu.

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