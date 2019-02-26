Sayıştay eleme sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? Sorularının cevabı bugün yanıt buldu. ÖSYM 23 Şubat'ta binlerce adayın katılımıyla gerçekleşen Sayıştay eleme sınav soru ve cevaplarını resmi internet sayfasında yayınladı. Adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden soru ve cevap kitapçığına ulaşabilecek.

SAYIŞTAY ELEME SINAVI SORU VE CEVAPLARI- 2019

Sayıştay eleme sınav soru ve cevaplarına aşağıda bulunan linke tıklayarak ulaşabileceksiniz.

SAYIŞTAY ELEME SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle soruların tamamına ulaşabilecek.

Duyuruda, soruların, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif haklarının ÖSYM'ye ait olduğu belirtilerek, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayımlanamayacağı belirtildi.

SAYIŞTAY ELEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



23 Şubat 2019 tarihinde yapılan 2019 Sayıştay Eleme Sınavı başvuruları 8-15 Ocak 2019 tarihleri arasında yapıldı. 2019 Sayıştay Eleme Sınavı sonuçları 26 Mart 2018 tarihinde açıklanacak.Eleme Sınavı Sonuçları; tüm adaylar için, puan sırasında, yazılı sınava katılmaya hak kazanan ve kazanamayanlar ayrı ayrı olacak şekilde elektronik ortamda sınav sonuçları açıklandıktan sonraki ilk 2 gün içinde Sayıştay Başkanlığına verilmiş olacaktır. Kazanan adayların eleme ve yazılı sınav sonuçları, başarı sırasına göre bir liste halinde, yazılı sınavı kazanan adayların ise tüm başvuru bilgileri elektronik ortamda Sayıştay Başkanlığına verilecektir. Yazılı sınavı kazanan adayların fotoğrafları ise veri tabanı dosyası olarak Sayıştay Başkanlığına verilecektir.

Yazılı Sınava katılma hakkını elde eden adaylar, “Yazılı Sınava katılmaya hak kazandınız.” ibaresi yer alan sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalardan T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Eleme Sınavında 70 ve üzerinde puan alan ancak, kontenjan dışında kalan adayların Sınav Sonuç Bilgisinde “Sınav ilanında belirtilen kadronun beş katına kadar aday eleme sınavını kazanmış sayılır.” şeklindeki ilgili Yönetmelik hükmü gereğince, “Yazılı Sınava çağrılmaya hak kazanamadınız.” ibaresi yer alacaktır. 70’in altında puan alan adayların Sınav Sonuç Bilgisinde ise “Kazanamadınız.” ifadesi yer alacaktır.