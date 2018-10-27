Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan TBMM kararına göre, Genel Kurul’un 24 Ekim 2018 tarihli birleşiminde yapılan seçim sonucunda Sayıştay üyeliklerine, Ömer Akdoğan, Belma Akyüz, Mehmet Altıntaş, Abdülkadir Dere ve Ramazan Yalçın seçildi.

ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE’DE

Devlet Arşivler Başkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Kültür ve Turizm bakanlıkları ile Yurtdışı Türkler Akraba Topluluklar Başkanlığına ait atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre, Devlet Arşivler Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılıklarına Nurullah İşler, Muhammet Ahmet Tokdemir ve Sebahattin Bayram atandı.

İHA'nın haberine göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında; Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi görevden alındı, Çiftçi’den boşalan göreve SGK Başkan Yardımcısı Orhan Koç getirildi. Sosyal Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Abdülhalim Türkkanı görevden alınırken, yerine Bülent Tekboyıkoğlu atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Sinema Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Selçuk Yavuzkanat atandı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Abdullah Eren’in getirilmesi uygun görüldü.

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