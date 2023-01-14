Saz kedisi fotokapan ile görüntülendi

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İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü saz kedisinin fotokapan ile kaydedilen görüntülerini paylaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Saz kedisi, sazlıklarda yaşayan boz renkli saz kedisi (Felis chaus), ince uzun bacaklara sahiptir. Her bireye özgü asimetrik çizgileri bulunan saz kedisi yaban kedisinden daha büyük vaşaktan daha küçük bir kedidir. Bu özellikleri bireylerin birbirlerinden ayırt edilmelerini sağlar" denildi.