Adana'da, 'dijital sazan sarmalı' ve 'oltalama' yöntemiyle 374 kişiyi 150 milyon TL dolandırdığı belirlenen Ali B. ve kardeşi Bekir B. ile birlikte hareket ettikleri 6 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin, suçtan elde ettikleri paranın izini kaybettirmek için kripto para, altın, döviz ve gayrimenkule yatırım yaptığı saptandı. Ali B., Bekir B., Murat D., Mehmet S. ve Vedat Ö. tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ünlü markaların internet sitelerini taklit edip 'oltama' yöntemi, araç alışverişi yapmak isteyenleri de 'dijital sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırdığı belirlenen şebekeyi teknik ve fiziki takiple belirledi. Ali B. ile kardeşi Bekir B.'nin yönettiği 10 kişilik şebekenin oltalama ve sazan sarmalı yöntemiyle ağlarına düşürdüğü 374 kişiyi yaklaşık 150 milyon TL dolandırdığı saptandı.

Bu tespitlerle ekipler, Ali B. ve Bekir B. ile birlikte hareket ettiği belirlenen Murat D., Mehmet S., Vedat Ö., Mehmet Emin S., Murat T. ile İsa Y.'yi adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ARAÇ, GAYRİMENKUL VE KRİPTO PARA ALMIŞLAR

Polisin, adreslerdeki aramalarında 2 bin 400 dolar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerden Murat D.'nin, suçta elde edilen parayı Ali B. ile kardeşi Bekir B.'ye getirdiği, başta kripto para olmak üzere araç ve gayrimenkul alarak akladıkları saptandı. Ali ve Bekir B. kardeşlerin, dikkat çekmemek için mal varlıklarını yakın akrabalarının üzerine yaptıkları belirtildi. Polisin takibine takılan bu kişilerin genelde asgari ücretle çalıştığı, gelir ve mal varlığı arasındaki orantısızlık üzerine tespit edildikleri kaydedildi.

MAL VARLIKLARINA TEDBİR KARARI

Şebekenin, altın ve döviz sirkülasyonunun çok olduğunu düşünerek Antalya'da tanıdıkları kuyumcu ve döviz büroları aracılığıyla, dolandırıcılıkla elde ettikleri paranın bir kısmını dolar ve euroya çevirdiği belirlendi. Şüphelilerin altın ve dövizleri de güvenli gördükleri adreslerde saklayıp, sonrasında gayrimenkul ya da kripto paraya yaptığı belirlendi. Öte yandan operasyon kapsamında, şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen 6 lüks araç, çok sayıda ev ve 22 bin 884 metrekare arsaya tedbir kararı uygulandı.

5 TUTUKLAMA

Emniyetteki sorgularında haklarındaki suçlamaları reddeden şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ali B., Bekir B., Murat D., Mehmet S. ve Vedat Ö. tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.