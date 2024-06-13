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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Sazların Rengi-Longalar ve Sirtolar AKM'de

        Sazların Rengi-Longalar ve Sirtolar AKM'de

        İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, müzikseverleri tarihi ve kültürel bir yolculuğa davet ediyor. 'Sazların Rengi- Longalar ve Sirtolar' başlıklı konser, 14 Haziran'da saat 19.00'da Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 15:26 Güncelleme: 13.06.2024 - 15:26
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        Sazların Rengi-Longalar ve Sirtolar AKM'de
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        İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, müzikseverleri tarihi ve kültürel bir yolculuğa davet ediyor. ‘Sazların Rengi- Longalar ve Sirtolar’ başlıklı konser, 14 Haziran 2024 tarihinde saat 19.00'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilecek. Türk müziğinin zengin mirasını yaşatan bu özel etkinlik, Ferruh Yarkın’ın yönetiminde müzikseverlerle buluşacak.

        Konser, Türk müziğinin en sevilen ve bilinen eserlerinden oluşuyor. Programda yer alan Nihavend, Nikriz, Hicaz longalar ve Sultaniyegah, Hicaz, Rast sirtolar dinleyicilere keyifli bir müzik ziyafeti sunacak. Ferruh Yarkın yönetiminde sahne alacak İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu tarafından seslendirilecek eserler, hem melodik zenginlikleri hem de tarihsel değerleri ile Türk müziğinin unutulmaz örneklerini teşkil ediyor.

        Her biri kendi alanında uzman müzisyenlerden oluşan İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, Türk müziğinin derinliklerini ve inceliklerini başarıyla yansıtarak dinleyicilere eşsiz bir müzik deneyimi sunmayı amaçlıyor. Bu konser, müziğin evrensel dilinde bir araya gelmek ve Türk kültürünün zenginliğini kutlamak için harika bir fırsat sunuyor.

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        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
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