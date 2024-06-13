Sazların Rengi-Longalar ve Sirtolar AKM'de

İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, müzikseverleri tarihi ve kültürel bir yolculuğa davet ediyor. ‘Sazların Rengi- Longalar ve Sirtolar’ başlıklı konser, 14 Haziran 2024 tarihinde saat 19.00'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilecek. Türk müziğinin zengin mirasını yaşatan bu özel etkinlik, Ferruh Yarkın’ın yönetiminde müzikseverlerle buluşacak.

Konser, Türk müziğinin en sevilen ve bilinen eserlerinden oluşuyor. Programda yer alan Nihavend, Nikriz, Hicaz longalar ve Sultaniyegah, Hicaz, Rast sirtolar dinleyicilere keyifli bir müzik ziyafeti sunacak. Ferruh Yarkın yönetiminde sahne alacak İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu tarafından seslendirilecek eserler, hem melodik zenginlikleri hem de tarihsel değerleri ile Türk müziğinin unutulmaz örneklerini teşkil ediyor.