Sberbank'tan rekor kâr Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın yılın üçüncü çeyreğinde 411,4 milyar ruble (yaklaşık 4,4 milyar dolar) ile rekor seviyede kâr elde ettiği bildirildi

Sberbank’tan yapılan yazılı açıklamada, bankanın yılın 9 ayında 1,1 trilyon ruble net kâr elde ettiği belirtildi.

Bankanın net kârının üçüncü çeyrekte 411,4 milyar rubleye ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, bunun da bankanın tarihinde elde ettiği en yüksek çeyreklik net kâr olduğuna işaret edildi.

Sberbank’ın net kârı geçen yıl yaptırımların etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 75 azalarak 300 milyar rubleye düşmüştü.

Uzmanlar, rublenin yabancı para birimlerine karşı yaşadığı değer kaybının Rus bankaların kârlılıklarını olumlu yönde etkilediğini belirtiyor.