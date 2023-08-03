Sberbank ilk yarıda 737 milyar ruble net kâr elde etti - İş-Yaşam Haberleri

Sberbank ilk yarıda 737 milyar ruble net kâr elde etti - İş-Yaşam Haberleri

Sberbank ilk yarıda 737 milyar ruble net kâr elde etti Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın yılın ilk yarısında 737 milyar ruble (yaklaşık 7,9 milyar dolar) net kâr elde ettiği bildirildi

Sberbank’tan yapılan yazılı açıklamada, bankanın yılın ikinci çeyreğinde 380 milyar ruble net kâr elde ettiği belirtildi.

Bankanın net kârının yılın ilk yarısında 737 milyar rubleye ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, bankanın ikinci çeyrekte sağladığı kredi miktarının 6,6 trilyonu aşarak rekor seviyeye çıktığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sberbank Başkanı German Gref, “Kredi portföyü çeyreksel bazda yüzde 7 büyüyerek 35 trilyon rubleye yaklaştı. Müşteri fonları da üç ayda yüzde 9,2 ile hızlı bir şekilde büyüyor. Sberbank, tüm önemli bankacılık pazarlarındaki konumunu güçlendirdi” değerlendirmesinde bulundu.

Sberbank’ın net kârı geçen yıl yaptırımların etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 75 azalarak 300 milyar rubleye düşmüştü.