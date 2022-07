SBK Holding'den liste iddialarına ilişkin açıklama

HABERTURK.COM

SBK Holding, sosyal medyada dolaşıma sokulan liste iddiasına ilişkin internet sitesinden bir açıklama yayınladı. "Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'ye iadesinin gerçekleşmesinden sonra özellikle yurtiçinde kendisi hakkında sosyal medya üzerinden bazı iddialar oluşturulmaya başlandığı" belirtilen açıklama şöyle:

SBK HOLDİNG'İN SİTESİNDE YER ALAN AÇIKLAMA

"EN HAFİF TABİRLE İTİBAR SUİSKASTI"

"Ülkemizde de dünyada da iş dünyasının medya kuruluşları ve çalışanları ile iş ilişkisi içinde olduğu bir vakadır. Reklam verenler, siyasi partiler, iş adamları, sanatçılar, sporcular, sportif mücadele veren takımlar, dernekler, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, halkla İlişkiler mesleğinin sunduğu hizmetlerden geniş kitleler ile iletişim kurmak üzere yararlanmaktadır. Medya, Halkla İlişkiler ya da bilinen adıyla PR faaliyeti yasal ve demokratik açık toplumların en önemli unsurudur. Bu bakış açısı ile PR diye adlandırılan profesyonel hizmeti kullanıyor olmaktan dolayı suçlama oluşturmak ya da en hafif tabirle itibar suikastına girişmek bu büyük dünyanın paydaşlarını töhmet altına bırakır. Bizzat medya mensuplarının böyle bir sürecin kurgulayıcısı olmaları kendilerinin de mensubu olduğu mesleklerine büyük bir haksızlıktır.

Sayın Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisini savunabilecek durumda olmaması, iddialara karşılık verebilecek koşullarda bulunmaması, ABD'ye iadesi sebebiyle son birkaç haftadır ailesi ve avukatları ile dahi düzenli iletişiminin başlamamış olmasından ve gündemden haberdar olmamasından kaynaklı olarak kendisi hakkındaki iddialara yanıt vermemiz gerekli olmuştur.

"LİSTELER ÜZERİNDEN SPEKÜLASYON"

Sayın Sezgin Baran Korkmaz'ın, medya mensupları ve çeşitli kamu görevlileri ile uygun olmayan ilişkilerine dair bazı "listeler" dolaştırılmakta ve bu listeler üzerinden spekülasyonlar yapılmaktadır. Değerli basın mensupları ve kamuoyu ile paylaşmak isteriz ki bu iddiaların tamamı manipülasyon amaçlı, gerçek ile bağı olmayan ve çeşitli kesimlerin birbiri ile olan husumetlerinin Sayın Sezgin Baran Korkmaz üzerinden manipülatif bir şekilde sürdürülmesinden ibarettir.

Gerçeklikten tamamen kopuk, hayal ürünü, film senaryosunu aratmayacak bu iddialar sadece gerçek dışı olmayıp aynı zamanda düşündürücüdür. Zira bu iddiaları ortaya atan ve Twitter'da yazan 'medya mensubu' Gerçek Gündem isimli platformda yine Sayın Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili yazdığı bir yazının gerçek dışı olduğunun ortaya çıkması nedeniyle bu kurumdan ayrılmak zorunda kalmış ve bu durumu yazdığı son yazısı ile kabul etmiştir.

"İDDİA EDİLEN BİLGİLER KENDİSİNDE YOK"

Bütün manipülatif sürecin bu iddialara karşılık veremeyecek durumda olmasından dolayı hem Sayın Korkmaz hem de bir kısım medya mensubuna karşı itibar suiskastı oluşturmak amaçlı çabalar olduğu ortadadır.

Diğer yandan Sayın Sezgin Baran Korkmaz'ın çeşitli köşe yazarlarının veya sosyal medya aktörlerinin iddia ettiği gibi kamuoyunu veya ülkemizin gündemini meşgul edebilecek bir bilgisi yoktur. Var olduğu iddia edilen bu bilgilerin yine hayal ürünü bir şekilde Sayın Korkmaz tarafından tasnif edildiği ve başkaca kişilere teslim edildiğine ilişkin haberler, yazılar, görüşler ve açıklamalar spekülasyon ve hayal ürününden ibarettir. Gerçekle ve olguyla hiçbir ilişkisi yoktur.

"YURT DIŞINDA İKEN GÜNDEME GETİRİLDİ"

Ne tesadüftür ki bu iddialar kendisinin ülkemizde ya da yurtdışında olduğu dönemde gündeme getirilememiş ancak Avusturya'da tutuklanması ve şu anda olduğu gibi ABD'de cezaevinde olduğu ve iddialara karşılık veremeyeceği bir durumdayken gündeme getirilmiştir.

Sayın Sezgin Baran Korkmaz ABD'deki yargılamasının bir an önce tamamlanmasını ve ülkesine dönmeyi istemektedir. Kendisinin tüm aile üyeleri ve tüm varlığı ülkemizdedir. Kendisi; ülkesini, vatanını seven, bir an önce ülkesine dönüp maddi gerçeğin ortaya çıkması için ülkesinde yargılanmak isteyen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Bu kamuoyunu yanıltma amaçlı kurgu ve gerçek dışı haberleri oluşturan ve dağıtanlar ile ilgili olarak tüm yasal haklarımızı kullanacağız."