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SBÜ'nün "Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifika Programı" mezun verdi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen "Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifika Programı'ndan mezun olan öğrenciler törenle sertifikalarını aldı.

SBÜ'nün
AA

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, aileleri etkileyen olumsuzluklar karşısında bireylere profesyonel destek sağlamayı amaçlayan eğitimle iletişim güçlendirilerek, aile üyelerinin birbirlerini daha iyi anlamaları ve sorunlarını çözmeleri hedefleniyor. SBÜ tarafından verilen eğitim ile yönetmelikte belirlenen yetkinliklere sahip profesyonel aile danışmanları yetiştiriliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili yönetmeliği kapsamında, Sürekli Eğitim Merkezi'nde 7 Mart-29 Kasım'da, 450 saatlik "Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi Programı" yapıldı.

Nitelikli bir eğitim için katılımın 10 kişi ile sınırlı tutulduğu programdaki sınav sonucunda tüm katılımcılar eğitimi başarı ile tamamlayarak, sertifika almaya hak kazandı.

Pandemi nedeniyle temsili olarak düzenlenen sertifika programında konuşan SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Kursiyerlerimiz aldıkları bu sertifika ile Türkiye'nin her yerinde 'Aile Danışmanlığı Merkezi' açma yetkisine sahip oldu. Bu eğitimi başarılı bir şekilde tamamlayan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Alanında uzman hocalarımızdan aldıkları eğitimler doğrultusunda nice ailenin etkili ve sağlıklı iletişim ile huzurlarına vesile olmalarını temenni ediyor, bu meslekte başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdöl, konuşmasının ardından kursiyerlerden Neslihan Ertaş ve Merve Gündoğan Ankara’ya sertifikalarını takdim etti.

Ertaş ile Ankara, aldıkları eğitim sayesinde aile danışmanlığı hizmetini etkili biçimde sunmaya gayret edeceklerini söyledi.

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