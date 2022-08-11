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Scania, sürdürülebilir taşımacılığa geçişi sağlamaya yönelik çalışmaları kapsamında bölgesel uzun mesafe taşımacılığı için üretilecek tamamen elektrikli kamyonlarının tanıttı.

Bu kapsamda, tam elektrikli kamyon serisi ilk etapta R ve S kabin seçenekleri ile 4x2 çekici veya 6x2*4 kamyon olarak üretildi. Sahip olduğu 624 Kwh pil ile bölgesel uzun mesafe operasyonlarında modülerlik, sürdürülebilirlik ve geleneksel kamyonlardan beklenenleri karşılama ve hatta daha fazlasını sunma potansiyeline sahip.

375 kW'a kadar olan şarj kapasitesi, bir saatlik şarj ile 270 ile 300 km menzil sağlıyor. Araçların sürekli güç çıkış seviyesi ise 560 HP’ye denk gelen 410 kW.

Yapılan açıklamaya göre, yeni Scania elektrikli kamyon serisi, sıcaklık kontrollü gıda taşımacılığı gibi bir çok alanda kullanılan kamyon veya çekici-treyler kombinasyonlarında çalışabilecek.

Menzilleri, ağırlık, konfigürasyon ve topografyaya göre değişirken, altı akülü bir 4x2 çekici otoyolda ortalama 80 km/s hız ile 350 km'ye varan bir menzil sunuyor.

Scania tam elektrikli araçlarının seri üretiminin 2023 yılının son çeyreğinde başlaması öngörülüyor.