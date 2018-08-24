Schaffhausen - Lausanne Sports maç önü

İsviçre Challenge Lig maçında Schaffhausen ile Lausanne Sports, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:30. 6 puanlı Schaffhausen 5. sırada bulunuyor, Lausanne Sports 10 puana sahip ve 1. sırada. Schaffhausen, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Lausanne Sports, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 387 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Schaffhausen kazanırsa 2.80, beraberlik çıkarsa 3.20, Lausanne Sports sahadan galip ayrılırsa 1.90 oranını elde edecekler.

Schaffhausen önceki hafta Aarau mücadelesinde 1-3 kazandı.

Lausanne Sports ise Wil 1900 karşılaşmasında 2-3 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Schaffhausen, 6 gol attı ve 1 gol yedi.

Lausanne Sports, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lausanne Sports 2 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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