Schaffhausen - Winterthur maç önü

Schaffhausen ve Winterthur, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü İsviçre Challenge Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:30. Maç öncesi Schaffhausen 15 puanla 6. sırada, Winterthur 20 puanla 3. sırada bulunuyor. Schaffhausen son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Winterthur, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 352 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Schaffhausen kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.20, Winterthur sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler.

Schaffhausen önceki hafta Winterthur mücadelesinde 3-1 kazandı.

Winterthur, Schaffhausen karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Schaffhausen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Schaffhausen, kendi sahasında 9 gol attı, 3 gol yedi.

Winterthur, dış sahada 3 galibiyet, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Winterthur 8 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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