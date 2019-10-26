Almanya Bundesliga'nın 9. haftasındaki Ruhr Derbisi'nde Schalke, Dortmund'u konuk etti.
İki takımın da gol çabaları sonuç vermezken mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
Konuk ekip bu sonuçla son 5 maçındaki 4. beraberliğini alırken Schalke'nin ise galibiyet hasreti 3 maça çıktı.
Ev sahibinde Ahmet Kutucu 80. dakikada, Ozan Kabak ise 90+1. dakikada oyuna girdi.
BAYERN GALİP
Bundesliga'daki diğer maçlarda Bayern Münih, sahasında Union Berlin'i 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Alınan sonuçlar:
Paderborn: 2 - Fortuna: 0
Freiburg: 2 - Leipzig: 1
Hertha Berlin: 2 - Hoffenheim: 3
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