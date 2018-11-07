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İbrahim Yıldız: Galatasaray'ın golcüsü yok

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında deplasmanda Almanya'nın Schalke 04 takımına 2-0 yenilen Galatasaray, tur şansını zora soktu. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız bu mücadeleyi yorumladı

07 Kasım 2018 Çarşamba, 01:48 | Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi maçları her zaman farklı olmuştur Galatasaray adına. Olaylı biten Fenerbahçe derbisinden sonra dün Schalke maçında farklı bir oyun ve skor bekleniyordu. Anlaşılan, ezeli rekabetin ve gelecek cezaların etkisinden kurtulamamış Sarı-Kırmızılılar. Beklenilen oyun sergilenemediği gibi son vuruşlar değerlendirilemedi…

Fatih Terim, golcü sorununu Sinan’la çözmeye çalışıyor. Ancak, bu oyuncu verilen şansı bir türlü kullanamıyor.
Aslında, maç ilk yarı da yenilen erken golle bitti diyebiliriz. Golün ardından fırsatlar harcanınca, kalan bölümler ev sahibi takımın üstünlüğü şeklinde geçti. İkinci yarının başında gelen ikinci gol Galatasaray’ı tamamen oyundan düşürdü…



SCHALKE, GALATASARAY’DAN DAHA İYİ BİR TAKIM DEĞİL

İlk maç golsüz berabere sonuçlanmıştı. Galatasaray, azımsanmayacak oranda taraftarının desteği ile puan almak amacıyla maça çıktı. 4. Dakika tüm planları alt üst etti. Önce Serdar ardından Muslera’nın hatasını Burgstaller affetmedi. Yenilginin moralsizliğini çabuk atlatan Sarı-Kırmızılılar oyunda dengeyi sağladılar…

Alman ekibi Schalke, oldukça dinamik oyunculardan kurulu bir takım. Ancak, baskıyı yediklerinde hata yapıyorlar. Özellikle savunma Sane dışında kolay geçilebilecek oyunculardan oluşuyor. Galatasaray’dan daha iyi bir takım olmadıkları ortada…
İlerleyen dakikalar bunu gösterdi. İlk yarı her iki takım adına pozisyon olarak verimliydi. Ev sahibi takım farkı açabilecek fırsatları yakaladı. Bir topları direkten döndü. Yine Galatasaray öyle fırsatları kaçırdı ki inanılacak gibi değildi. Onyekuru, Sinan ve Rodrigues daha dikkatli olsalar golü atmaları çok kolay olacaktı. Aceleci davranmaları, ezbere vuruşları sonuç getirmedi. Rodrigues’in kaçırdığı pozisyon bunlar içinde en net gollük andı…

Fatih Terim, sol bek olarak Linnes’i sahaya sürdü. Ancak, bu oyuncu çok fazla pozisyon verdi. Tuttuğu oyuncuları kaçırdı. Atağa çıktığında ağır kaldı. Topu sağ ayağına alıp ortayı denemesi zaman kaybıydı. Savunmanın alan daraltması aleyhine oldu…

İkinci yarı başlarken Linnes’in yerine Ömer’in alınması doğru bir karardı…

BELHANDA’DAN LİDER OLMAZ

Orta alan oyuncularının kazandıkları topları çabuk kullanmaları fırsat bulma açısından önemliydi. Belhanda biraz daha kendini göstermeliydi. Oyun kurgusunda top trafiğini yönetme görevi üstlenmişti. Araya top yapacak yetenekli bir oyuncu. İki de güzel pas yaptı. Hepsi o kadar…

İlk 45 dakikanın özeti, yenilen şansız bir gol ve kaçan goller diyebiliriz…

İkinci yarıya daha istekli başlayan ve rakip ceza alanında pozisyon bulmak isteyen bir Galatasaray vardı sahada. Takımın çok şey beklediği Belhanda oyuna ağırlığını koyamadı. Fatih Terim, Selçuk hamlesi ile bu eksiği gidermek istedi. Hatta, oyun dizilişini değiştirdi. 3-4-1-2 dizilişi ile gol bulmayı hedefledi…



İKİ HATA İKİ GOL

Ne var ki, Sarı- Kırmızılıların iyi oynadıkları dakikalar son vuruş eksikliği nedeniyle sonuçsuz kaldı…

İkinci gol Belhanda’nın kaptırdığı topun atağa dönüşmesi ve Ömer’in rakibe ikramı ile geldi. Yenilen iki golünde bireysel hatalardan olması düşündürücüdür. Bu düzeye çıkmış oyuncuların yapmaması gereken hatalardı…

Galatasaray’ın Belhanda, Ndiaye, Rodrigues hatta Donk’tan beklentisi büyüktü. Bu oyuncular performanslarını bir üst seviyeye çıkaramadılar. Bir oyun kurucu, bir lider ne yazık ki dün yoktu.Takım olarak baskı ve alan daraltma yapılamadı. Her an dağılmaya uygun bir rakip olan Alman ekibi, iki hatayı iyi değerlendirdi…

Görünen bir gerçek var, Galatasaray gol atmakta zorlanıyor. Golcü yok. Böyle olunca oyunu çevirmek mümkün olmadı. Hatta, son bölüm tam bir teslimiyet görüntüsü şeklinde geçti…

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