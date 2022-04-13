Schalke 04'te Ozan Kabak kararı!

Şeytanlar'ın yeni hocası o oluyor!

Bild'in haberine göre, Schalke'nin Ozan'ı satmayı planladığı ve kulübün sportif direktörü Rouven Schröder'in bonservis beklentisinin ise tek haneli yüksek bir rakam olduğu olduğu belirtildi.

OPSİYON 13 MİLYON EURO'YDU

Norwich City'nin, Ozan'ın 20 maça çıkması durumunda 13 milyon euro'luk satın alma maddesinin olduğu ancak, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan milli futbolcunun bu maç sayısını yakalayamadığı ifade edildi.

Haberde, ayrıca, İngiliz ekibinin ligde kalmasının da zor olduğu belirtildi.

Öte yandan şu anda Ozan Kabak için Schalke'ye resmi bir teklif olmadığı da vurgulandı.