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Schalke 04’te David Wagner dönemi!

Bundesliga ekiplerinden Schalke 04, gelecek sezondan itibaren göreve başlayacak Teknik Direktör David Wagner ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

David Wagner

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04’te, gelecek sezondan itibaren teknik direktörlük görevine David Wagner’in getirileceği bildirildi.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Schalke 04'ün, 2019-2020 sezonundan itibaren göreve başlayacak Wagner ile 30 Haziran 2022 tarihine kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Bu sezon beklenen performansı gösteremeyen ve sezonun bitimine 2 hafta kala 31 puanla 15. sırada bulunan Schalke 04'te, mart ayında Domenico Tedosco’nun görevine son verilmiş ve sezon sonuna kadar Hollandalı teknik adam Huub Stevens takımın başına getirilmişti.

Teknik Direktör David Wagner, Hoffenheim ve Borussia Dortmund’un altyapı takımlarını çalıştırdıktan sonra 2015’ten bu yılın başına kadar İngiltere’de Huddersfield Town takımını çalıştırmıştı. Wagner, 1995-1997 yılları arasında da Schalke 04’te oyuncu olarak görev yapmıştı.

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