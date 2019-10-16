Schalke 04’ten Ozan Kabak ayıbı

Ozan Kabak’ın formasını giydiği Almanya’nın Schalke kulübü, küstahça bir açıklama yayınlayarak, Fransa maçından sonra asker selamı veren milli futbolcuyu uyaracaklarını ifade etti. Yapılan açıklamada, “Ozan ile kendi aramızda konuşacağız ve bu konuyu kapatacağız. Schalke, Suriye’de yaşanan olaylarla ilgili sembolik hareketlerden kendini uzak tutuyor” denildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ 24 saat 24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri