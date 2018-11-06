UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında Almanya'nın Schalke 04 ekibine konuk olacak sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında geride kalan 274 maçında 99 galibiyet ve 103 mağlubiyet alırken, 72 kez rakipleriyle yenişemedi. Avrupa arenasında rakip fileleri 373 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 405 gole engel olamadı. Peki, Schalke 04 Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

SCHALKE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray deplasmanda Schalke ile bu akşam 23.00'da başlayacak. 23.00'da başlayacak maç beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın şifreli olarak yayınlanması bekleniyor. Karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan William Collum yönetecek. Collum'un yardımcılıklarını David McGeachie ve Graeme Stewart yaparken, Andrew Dallas ve Nicholas Walsh ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Francis Connor olacak.

GALATASARAY, AVRUPA KUPALARINDA 275. MAÇINA ÇIKACAK

AVRUPA'DA 275. RANDEVU

Galatasaray, Schalke karşılaşması ile Avrupa kupalarında 275. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılar daha önce çıktığı 274 müsabakanın 99’undan galibiyetle ayrıldı. 103 maçta rakiplerine mağlup olan Aslan, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Söz konusu müsabakalarda Cim Bom rakip fileleri 373 kez havalandırırken, kalesinde ise 405 gol gördü.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ 108. MAÇI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 107 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 28 kez sahadan galip ayrılırken, 52 kez rakiplerine mağlup oldu. 27 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Galatasaray, attığı 109 gole karşın kalesini 176 gole kapatamadı.



ALMANYA'DA KRİTİK DÖNEMEÇ

Şampiyonlar Ligi’nde grup maçlarının yarısı sona ererken Galatasaray 3 maçta 4 puan topladı. Şu an 3. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, Almanya’da kritik bir müsabakaya çıkacak. Rakibini mağlup etme planları yapan Aslan, buradan alınacak 3 puanla ile Schalke’nin üst sırasına yükselecek.

GALATASARAY, ALMANYA DEPLASMANINDA

Schalke 04'ün yanı sıra Rusya'dan Lokomotiv Moskova ve Portekiz'den Porto takımlarının yer aldığı D Grubu'nda birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 4 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, 3. sırada bulunuyor. Alman ekibi ise 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puan topladı ve grupta 2. sırada yer aldı.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maç, 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Grubun diğer maçında ise aynı saatte lider Porto ile puanı bulunmayan Lokomotiv Moskova, Portekiz'deki Dragao Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

İSKOÇ HAKEM GÖREV YAPACAK

Schalke 04 ile Galatasaray arasındaki müsabakayı, İskoçya Futbol Federasyonundan William Collum yönetecek.

Collum'un yardımcılıklarını David McGeachie ile Graeme Stewart üstlenecek.

Andrew Dallas ile Nicholas Walsh'ın ilave yardımcı hakem olacağı mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Francis Connor yapacak.

PUAN DURUMU

D Grubu'nda 4. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y Av. P Porto 3 2 1 0 5 2 3 7 Schalke 04 3 1 2 0 2 1 1 5 Galatasaray 3 1 1 1 3 1 2 4 Lokomotiv Moskova 3 0 0 3 1 7 - 6 0

SARI KIRMIZILILARDA SAKAT FUTBOLCULARIN DURUMU

Galatasaray'da sakatlığı bulunan 2 futbolcu Schalke 04'e karşı sahadaki yerini alamayacak.

Ameliyat edilen Emre Akbaba ile Yuto Nagatomo, bugünki müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ile Fernando Reges'in durumları ise belirsizliğini koruyor.

SON 4 RESMİ MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, çıktığı son 4 resmi maçında galibiyet alamadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte Spor Toto Süper Lig'de 3, UEFA Şamiyonlar Ligi'nde ise 1 müsabakayı kazanamadı.

Ligde Bursaspor ve Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup oldu. Fatih Terim'in öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Schalke 04 ile İstanbul'da yaptığı maçtan beraberlikle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip filelere 3 gol gönderen Galatasaray, kalesindeki 5 gole engel olamadı.

ALMAN EKİBİNDE 3 EKSİK

Schalke 04'te 3 futbolcu Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Mavi-beyazlı ekipte kaleci Ralf Fahrmann, savunma oyuncusu Hamza Mendyl ile hücum futbolcusu Cedric Teuchert'in sakatlıkları bulunuyor.

GALATASARAY'IN AVRUPA ARENASINDAKİ MAÇLARI

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 274 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 103 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 373 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 405 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılı takım, Schalke 04 müsabakasını kazanması durumunda, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

Galatasaray'ın tarihinde mücadele ettiği Avrupa kupası organizasyonları ve istatistikleri şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 107 28 27 52 109 176 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 24 17 6 1 59 22 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi 75 29 24 22 119 98 UEFA Süper Kupa 1 1 0 0 2 1 TOPLAM 274 99 72 103 373 405

ALMAN TAKIMLARI İLE 30. RANDEVU

Galatasaray, bugünki müsabakayla Alman ekipleriyle Avrupa kupalarındaki 30. maçını oynayacak.

Federal Almanya ve Doğu Almanya ekipleri dahil Alman kulüpleriyle daha önce UEFA organizasyonlarında 15 kez eşleşen sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 29 maçta 7 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Galatasaray, bu maçlarda rakip ağlara gönderdiği 31 gole karşılık, kalesinde 44 golü engelleyemedi.

Sarı-kırmızılıların Alman ekipleriyle geride kalan 15 eşleşmesinin 10'u elemeli turlarda gerçekleşti. Bu turlarda Alman takımlarına karşı 10 eşleşmesinin 5'inde bir üst tura yükselen taraf olan Galatasaray, 5'inde ise elenmekten kurtulamadı.

Tarihinde bir Alman takımıyla ilk kez 1964-65 sezonu Kupa Galipleri Kupası 1. turunda karşılaşan Galatasaray, Aufbau Magdeburg karşısında deplasmanda, evinde ve tarafsız sahada yaptığı 3 maçı da 1-1'lik sonuçlarla tamamlayıp, kura çekimi sonrası bir üst tura yükselen taraf oldu.

SCHALKE 04 İLE MAÇLAR

Galatasaray, Avrupa kupalarında ikinci kez eşleştiği Schalke 04 ile oynadığı maçlarda 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

2012-2013 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. turunda eşleştiği Alman ekibi ile sahasında 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki müsabakayı ise 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Galatasaray'ın Schalke 04'le D Grubu'ndaki ilk maçı, golsüz beraberlikle sonuçlandı.

MÜZEDE 2 AVRUPA KUPASI

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi.

Galatasaray 2000 yılında ise UEFA Süper Kupa'yı, teknik direktör Mircea Lucescu idaresinde Real Madrid'i eleyerek kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya da imza attı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.

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