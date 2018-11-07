Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Almanya'nın Schalke 04 takımına 2-0 yenildi. Galatasaray, Avrupa kupalarında 4. kez karşılaştığı Schalke 04'e ilk kez yenilirken bu mağlubiyetle tur şansını zora soktu. 2012-2013 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. turunda eşleştiği Alman ekibi ile sahasında 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki müsabakayı ise 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Galatasaray, bu sezon gruptaki ilk maçta 0-0 berabere kaldığı rakibine son olarak deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Alman ekibi Schalke 04'ün sportif direktörü Christian Heidel maç sonrasında açıklama yaptı. Skordan memnun olduğunu vurgulayan Heidel, iyi savunma yaptıklarını söyledi. 2-0'lık skoru hak ettiklerini dile getiren Heidel, "Skordan çok ama çok memnunum. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Bu maçı kazanmayı hak ettik. Daha fazla gol atabilirdik ve iyi savunma yaptık" ifadelerini kullandı.

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