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Schneider Electric Ortadoğu ve Afrika’daki ilk İnovasyon Merkezi'ni İstanbul'da devreye aldı

Schneider Electric, Türkiye’nin yanısıra Ortadoğu ve Afrika coğrafyasına da hizmet verecek olan İstanbul İnovasyon Merkezi’ni hizmete soktu. Açılışa katılan Schneider Electric Global İnovasyon Başkanı Emmanuel Lagarrigue, “Ülkelerin enerji tedarik zincirlerini veri ekonomisi, yapay zekâ gibi geleceğin parametreleriyle yeniden tasarlamaları gerekiyor. Türkiye, coğrafi konumunun avantajıyla, enerji sistemleri inovasyonunda dünyaya model olabilir” dedi.

Schneider Electric Ortadoğu ve Afrika’daki ilk İnovasyon Merkezi'ni İstanbul'da açtı - Haberler
Bölgede ilk inovasyon merkezini İstanbul’da açtı
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HABERTURK.COM

Küresel ölçekte enerji teknolojileri entegrasyon çözümleri sunan Schneider Electric, enerji verimliliğinde ülkelerin ve kurumların dijital dönüşümüne önayak olmak amacıyla kurduğu İnovasyon Merkezlerinden MEA (Ortadoğu ve Afrika) coğrafyasındaki ‘ilk’ini İstanbul’da açtı.

Merkezin açılışı için düzenlenen çevrim basın toplantısına, Schneider Electric Global İnovasyon Başkanı Emmanuel Lagarrigue ile Ekim 2014-Mart 2021 tarihleri arasında Dünya Ekonomik Forumu İcra Kurulu üyesi olarak görev yapan Murat Sönmez de katılarak, 4. Endüstri Devrimi penceresinde dijital dönüşüm ve enerji verimliliği hedeflerine ilişkin güncel küresel trendleri aktardı.

ATAŞEHİR’DE HİZMETE GİRDİ

Şirketin Ataşehir’deki Genel Merkezinde kurulan İnovasyon Merkezi, hastaneler, oteller, endüstri tesisleri, veri merkezleri, üst yapı yatırımları gibi uygulama alanlarında gerçek zamanlı teknoloji çözümlerinin deneyimlenebileceği bir alan olarak hizmet verecek. Schneider Electric, yapay zeka, dijital ikiz teknolojilerini de temel alan 50’nin üzerinde yazılım ile donattığı İnovasyon Merkezi’nde gerçek zamanlı verilerle tüm dünyadan tesisleri birbirine bağlayarak ve karşılaştırma yaparak çözümler üretmeyi amaçlıyor.

Merkezin aynı zamanda meslek örgütleri, enerji sektörü profesyonelleri ve mühendislik fakültelerinden üniversite öğrencileri için bir deneyim, eğitim ve gelişim alanı olarak hizmet vermesi bekleniyor. Bu yıl 1000’den fazla kişi ve kurumu ağırlaması hedeflenen İnovasyon Merkezi İstanbul, Schneider Electric’in dünyanın diğer şehirlerindeki merkezlerle ortak projeler içerisinde yer alarak ve know-how paylaşımı yaparak, enerji verimliliğinde küresel dijital dönüşüm hamlesine de katkı sunacak.

‘TERZİ USULÜ GERÇEK ZAMANLI TEST MERKEZİ OLACAK’

Schneider Electric’in dünya çapında farklı amaçlara hizmet eden 50’nin üzerinde İnovasyon Merkezi olduğunu kaydeden şirketin Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer, Ortadoğu ve Afrika coğrafyasındaki ilk inovasyon merkezini, endüstrileşme ve dijitalleşme açısından hızlı bir gelişme gösteren Türkiye’de açtıklarına dikkat çekti.

2012-2023 Enerji Verimliliği Strateji Belgesinde yer alan enerji verimliliğine ilişkin Enerji Politikası hedefleri doğrultusunda 2023 yılı itibariyle, Türkiye’nin GSYİH’si başına harcanan enerji miktarının en az yüzde 20 oranında azaltılmasının hedeflendiğini hatırlatan Tuncer, şunları söyledi:

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez’in geçtiğimiz günlerde, Türkiye'nin 2017-2019 yıllarında enerji verimliliği uygulamalarıyla 1 milyar dolara yakın tasarruf sağladığını ve bununla birlikte getirisi çok yüksek olan enerji verimliliği uygulamalarının artırılması gerektiğini bildirdi. Bakanımızın açıklaması dikkatleri bir kez daha bu alandaki yenilik, yatırım ve inisiyatiflere çekti.”

Schneider Electric’in Türkiye’nin enerji kaynaklarını daha verimli kullanmasına destek olmak amacıyla yatırımlarına pandeminin hakim olduğu 2020 yılında da devam ettiğini belirten Tuncer, “Bu yatırımlarımızın son halkası olarak devreye giren İnovasyon Merkezi, kurumların bina otomasyonu, güvenli güç, endüstriyel otomasyon ve güç dağıtımı için ihtiyaçlarına özel olarak terzi usulü oluşturulacak çözümlerin gerçek zamanlı test edilebileceği bir merkez olarak hizmet verecek. Bu sayede, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hamlesi kapsamında enerji verimliliği hedeflerine ulaşmasına daha etkin katkıda bulunabileceğiz” diye konuştu.

Bora Tuncer, pandemi dönemi ile birlikte özellikle enerjinin kritik önem taşıdığı hastaneler, veri merkezleri ve gıda sektörlerine uzaktan enerji yönetimi, bakım onarım hizmetleri, 7/24 servis desteği vermeyi sürdürdüklerini aktardı.

‘ENDÜSTRİLER YÜZDE 30 DAHA VERİMLİ OLABİLİR’

Açılışa ABD’nin Utah eyaletinden Zoom ile katılan Schneider Electric Global İnovasyon Başkanı Emmanuel Lagarrigue ise, “Herkesi enerjimizden ve kaynaklarımızdan en verimli şekilde yararlanmaları için güçlendirmek, herkes için ilerleme ve sürdürülebilirlik arasında köprü oluşturmak, tüm dünyadaki insanları güvenilir enerji ve kaynaklara bağlarken emisyonlarımızı yarıya indirmek istiyoruz” dedi.

Verimlilikte yapılacak ilk eylemin, sistemlerdeki verimsizliklerden kaynaklanan kaynak israfını ortadan kaldırmak olduğunu vurgulayan Lagarrigue, “Çevremizdeki her şeyi birbirine bağlarsak, bu kaynaklarımızın büyük bir bölümünü kurtarabilir ve binalarımız ve endüstrilerimiz yüzde 30 daha verimli hale gelebilir” diye konuştu.

‘PANDEMİ DİJİTAL DÖNÜŞÜME 4-5 YIL KAZANDIRDI’

Ekim 2014-Mart 2021 tarihleri arasında Dünya Ekonomik Forumu İcra Kurulu üyesi olarak görev yapan ve Forum bünyesinde 4. Endüstri Devrimi Merkezi’nin kuruluşuna öncülük eden Murat Sönmez ise pandeminin dijital dönüşümde 4-5 yıl kazandırdığını vurguladı. Artık dünyadaki sosyal ve ekonomik yatırımlara büyük oranda çevre, insanlık ve topluma fayda ekseninde karar verildiğini belirten Sönmez, 3-5 sene içinde her ürünün bir karbon sertifikası olmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Sönmez, şunları söyledi:

“Türkiye, 4. Endüstri Devrimi’nde kendi zihinsel devrimini tamamladı. Buna Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde MESS bünyesinde yapılanan Dünya Ekonomik Forumu 4. Endüstri Devrimi Türkiye Merkezi’nin kuruluşu sürecinde bizzat şahit oldum ve bir Türk olarak gurur duydum. Türkiye artık endüstriyel ve dijital dönüşüm için dünyada yatırım için yer arayan sermayeyi çekmeye ve büyük bir atılım gerçekleştirmeye hazır. Bu tip İnovasyon Merkezleri bu atılımın gerçekleşmesinde ve start-up ekosisteminin gelişmesinde önemli bir katalizör olarak görev yapacak.”

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