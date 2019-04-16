İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yaşayan efsanelerinden olan Paul Scholes'a şok bir suçlama geldi. BBC'nin haberine göre İngiltere Futbol Federasyonu Paul Scholes'u, 17 Ağustos 2015 - 12 Ocak 2019 tarihleri arasında 140 maça bahis yapmaktan dolayı suçlu buldu. Scholes'un bu dönemde İngiltere Ulusal Lig ekiplerinden Solford City'ye ortak olduğu belirtilerken 26 Nisan'a kadar suçlamalara yanıt vereceği ifade edildi. Konuyla ilgili konuşan bir federasyon yetkilisi, "Futbolun içindeyseniz, futbol üzerine bahis oynamanız yasaktır" ifadeleriyle kuralların bu konuda kesin olduğunun altını çizdi.