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        Haberler Dünya Avrupa Scholz: AB ile Türkiye arasında göç anlaşması devam etmeli

        Almanya Başbakanı Scholz, AB ile Türkiye arasında göç anlaşmasının devam ettirilmesi gerektiğini belirtti

        Almanya Başbakanı Olaf Scholz Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yapılan göç anlaşmasının faydalı olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 20:27 Güncelleme: 06.10.2023 - 20:27
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        Scholz: AB ile Türkiye arasında göç anlaşması devam etmeli
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        Almanya Başbakanı Scholz, İspanya'nın Granada kentinde düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye ile yapılan anlaşmanın son yıllarda çok faydalı olduğuna inanıyorum ve bu nedenle (AB) Başkan ve Komisyon'un şu anda Türkiye ile yapılan anlaşmanın devamını müzakere ediyor olması da doğrudur. Böylece bunu ilişkilerimiz için bir temel olarak kullanmaya devam edebiliriz." dedi.

        Şansölye Scholz, transit ülkelerle daha fazla işbirliği için özel anlaşmalar yapmanın her zaman gerekli olduğunu vurgulayarak, "Bunun doğrudan iyi işlediği ve bu nedenle devam ettirilmesi gereken ülkelerden biri de Türkiye'dir." diye konuştu.

        AB'nin genişlemesinden yana olduğunu dile getiren Scholz, "Eğer Avrupa Birliği genişleyecekse, o zaman genişleme kapasitesine de sahip olmalıdır ve bu nedenle bunun nasıl başarılabileceğini tartışmaya başlamış olmamız doğrudur." ifadelerini kullandı.

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        Scholz, Ukrayna'ya Taurus füzelerinin verilip verilmeyeceğinin sorulması üzerine Almanya'nın Ukrayna'yı çok kapsamlı bir şekilde desteklediğini belirterek şunları kaydetti:

        "Bu desteği tanklarla ve mühimmatla, toplarla, bu bağlamda ABD ve İngiltere ile birlikte çok erken tedarik ettiğimiz uzun menzilli toplarla sağladık. Ukrayna'ya sürekli destek sağlayabilmemiz için uzun süredir durdurulan mühimmat üretiminin yeniden başlamasını sağladık. Tüm kararları her zaman ayrıntılı bir şekilde değerlendiririz ve bizim için bir nokta da şudur; Alman askerlerinin Ukrayna toprakları dışındaki herhangi bir faaliyete katılması bizim için mümkün değildir."

        Scholz Alman hükümetinin İtalya açıklarındaki Alman göçmen kurtarma kuruluşlarına yaptığı maddi yardıma ilişkin de, "Belirli görevlerin genişletilip genişletilemeyeceğini, bunun mantıklı olup olmadığını her zaman dikkatli bir şekilde seçmek zorunda kalacağız ve Akdeniz'in daha fazla ölü insanla dolmasını ve kaçakçıların bu konuda başarılı olmamasını sağlamak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

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