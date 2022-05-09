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Scooter faciası ile ilgili 17 yaşındaki Ezgi'nin ailesi konuştu

Gaziantep'te yaklaşık 1 ay önce elektrikli scooter ile giderken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Ezgi Alya Yiğit'in ailesi, olayın gerçekleştiği caddeden güvenlik kamerası görüntülerinin bulunmasını istiyor

Scooter faciası ile ilgili 17 yaşındaki Ezgi'nin ailesi konuştu
"Kamera görüntüleri bulunamadı"
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AA

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde ehliyetsiz sürücü O.S. (17) idaresindeki 27 SR 997 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Ezgi Alya Yiğit'in babası Mehmet Şahin Yiğit, evlerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın ardından büyük bir travma yaşadıklarını söyledi.

Üzüntülerinin ilk günkü gibi olduğunu dile getiren baba Yiğit, "Kısaca yaşama sevincimizi kaybettik. Kızımın gelecek planları vardı. İyi bir insan yetiştirmiştik. Biz kızımıza merhameti ve doğruyu öğrettik. Kızım elim kaza sonucu ebediyete göç etti." dedi.

"İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ OLMAMALI"

Şüphelinin tutukluluk halinin devam etmesini istediklerini anlatan Yiğit, "Şu anda kişi tutuklu. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Özellikle trafik kazalarında tutukluluk hali çok kısa sürüyor. Adaleti uygulayanlar ona göre karar versin." diye konuştu.

Anne Emine Günay Yiğit ise tek isteğinin şüphelinin cezasız kalmaması olduğunu kaydetti.

"KAMERA GÖRÜNTÜSÜ BULUNAMADI"

Avukat Artuğ Pir de soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Soruşturmada sulh ceza hakimliğince yapılan sorgulamada kişi tutuklandı. Dosyada raporlara karşı itirazlarımızı ilettik. Gaziantep'in en işlek caddelerinden biri olan olayın gerçekleştiği caddede şu ana kadar herhangi bir kamera görüntüsü bulanamadı. Biz bu noktaya dikkat çekmek istiyoruz." dedi.

Avukat Ergin Sözen ise dosyaya en son 29 Nisan'da bilirkişi raporu girdiğini kaydederek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istedi.

NE OLMUŞTU?

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 12 Nisan'da, O.S (17) idaresindeki 27 SR 997 plakalı otomobil, akşam elektrikli scooter ile eve giden Ezgi Alya Yiğit (17) ve arkadaşı Şimal Toprak'a (17) çarpmış, ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edilen Yiğit hayatını kaybetmiş, yaralanan Toprak tedavi altına alınmıştı.

Sürücü belgesi olmayan O.S. polis ekiplerince yakalanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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