Scunthorpe United - Barnsley maçı rakamları

İngiltere 1.Lig heyecanı devam ediyor. Scunthorpe United, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Barnsley takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Scunthorpe United 4 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Barnsley 10 puanda ve 3. sırada. Scunthorpe United, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Barnsley, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 312. İddaa'da Scunthorpe United kazanır 4.00, berabere biter 3.30, Barnsley kazanır 1.55 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Scunthorpe United önceki hafta Sheffield United mücadelesinde 0-2 kazandı.

Barnsley ise Wigan Athletic karşılaşmasında 1-4 kazandı.

Scunthorpe United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Scunthorpe United, kendi sahasında 1 gol attı, 6 gol yedi.

Barnsley ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Barnsley, 6 gol atarken 0 gol yedi.

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