Scunthorpe United - Doncaster Rovers maç önü

İngiltere Lig Kupası 1.Tur maçında Scunthorpe United ile Doncaster Rovers, 14 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. Ev sahibi Scunthorpe United, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Doncaster Rovers son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
İddaa'da 462 kodlu maçı oynayanlar; Scunthorpe United galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.20, Doncaster Rovers galibiyet oranı 3.20. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.
Scunthorpe United son haftadaki Bradford City müsabasında 1-1 berabere kaldı.
Doncaster Rovers ise Wigan Athletic karşılaşmasında 0-1 yenildi.
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