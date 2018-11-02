Scunthorpe United - Oxford United maçı ne zaman?

Scunthorpe United ve Oxford United, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:00. Maç öncesi Scunthorpe United 17 puanla 17. sırada, Oxford United 14 puanla 21. sırada bulunuyor. Scunthorpe United, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik form durumunda. Oxford United, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 320. İddaa'da Scunthorpe United kazanır 2.55, berabere biter 3.00, Oxford United kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Scunthorpe United son haftadaki Bradford City müsabasında 1-2 kazandı.

Oxford United, Blackburn Rovers karşılaşmaında 2-4 yenildi.

Scunthorpe United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Scunthorpe United, kendi sahasında 13 gol attı, 20 gol yedi.

Oxford United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Oxford United, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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