Scunthorpe United - Plymouth Argyle maçı rakamları

İngiltere 1.Lig maçında Scunthorpe United ile Plymouth Argyle, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Scunthorpe United 17 puanla 16. sırada, Plymouth Argyle 10 puanla 23. sırada bulunuyor. Ev sahibi Scunthorpe United, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Plymouth Argyle son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 313 kodlu maçı oynayanlar; Scunthorpe United galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.20, Plymouth Argyle galibiyet oranı 3.00. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Scunthorpe United son haftadaki Bradford City müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Plymouth Argyle ise Gillingham maçında 5-2 yenildi.

Scunthorpe United, evinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 16 gol yedi.

Plymouth Argyle, dış sahada 2 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Plymouth Argyle 3 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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