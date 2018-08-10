Scunthorpe United - Walsall düellosu

İngiltere 1.Lig maçında Scunthorpe United ile Walsall, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Scunthorpe United 3 puanla 6. sırada, Walsall 3 puanla 8. sırada bulunuyor. Scunthorpe United son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Walsall, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.
Maçın iddaa kodu 343. İddaa'da Scunthorpe United kazanır 1.70, berabere biter 3.10, Walsall kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.
Scunthorpe United son hafta oynanan Bradford City maçında 1-1 berabere kaldı.
Walsall, Fleetwood karşılaşmaında 2-0 yenildi.
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