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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) “Sanayide Dijital Dönüşüm” temasıyla hayata geçirdiği TÜSİAD SD2 programı, 3'üncü yılında teknoloji kullanıcıları ile teknoloji tedarikçilerini bir araya getirecek.

Yapılan açıklamaya göre, program, dijital dönüşümde arayışı olan, farklı sektörlerde faaliyet gösteren teknoloji kullanıcısı şirketlere doğru çözüm ortağını bulmasında ve ihtiyacına yönelik çözüm üretilmesinde destek oluyor.

Ayrıca, teknolojik ürün ve hizmet geliştiren tedarikçi KOBİ’ler için de, ürün ve çözümlerini tanıtma, kullanıcı tarafındaki problem alanlarını görme, müşteri doğrulama, kullanıcıların sahasında ve verisiyle çalışma, kullanıcı şirketlerle uzun soluklu iş birliği geliştirme, tüm kullanıcılarla tanışma imkanı sağlanacağı kaydedildi.

Dijital dönüşümün farklı alanlarında çeşitli sektörlerin problemlerine çözüm arayan ve kullanıcıların ihtiyacına yönelik dijital çözümlerin geliştirildiği Programın 2020 döneminin çağrılarının bu hafta itibarıyla başvurulara açıldığı da verilen bilgiler arasında.

TÜSİAD SD2 Programı kapsamında çağrı açan Brisa, Dalgakıran Kompresör, DHL, Enka İnşaat, Erkurt Holding, Esan Madencilik, Kordsa ve Siemens, teknoloji tedarikçilerinin çözüm önerilerini bekliyor.

Çağrılara uygun çözüm önerisi ve çalışan prototipi olan mikro, küçük ve orta ölçekli teknoloji tedarikçilerinin 18 Eylül 2020’ye kadar programa başvurabilecekleri belirtildi.