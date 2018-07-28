Suriye'de terör örgütü SDG'nin (Suriye Demokratik Güçleri'nin) siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi (DSM), Şam yönetimiyle müzakerelerin ilerletilmesi ve şiddetin sona ermesi konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Cuma günü Şam'a giderek Suriye yönetimiyle görüşmelere başlayan DSM yetkilileri, yapılan toplantıda müzakerelerin geliştirilmesi ve Suriye'de şiddetin sona ermesi için komiteler kurulması kararı alındığını belirtti.

DSM'den yapılan açıklamada bu komitelerin tüm alanlarda oluşturulacağı belirtildi:

"Toplantı sonucunda diyalog ve müzakerelerin geliştirilmesi, Suriye halkı ve toplumunu tehlikeye atan şiddet ve savaşın sona ermesinin sağlanması, merkezi olmayan ve demokratik bir Suriye için yol haritasının oluşturulması amacıyla tüm alanlarda komiteler oluşturulması kararlaştırılmıştır."

Konuyla ilgili Şam'dan henüz bir resmi açıklama yapılmadı.

Demokratik Suriye Meclisi'nin eşbaşkanları Ilham Ahmed ve Riad Darar

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 31 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyini kontrol eden Kürt güçlere diyalog çağrısında bulunmuştu.

Demokratik Suriye Meclisi'nin eşbaşkanı Riad Darar Şam'da görüşmeler ömncesi yaptığı açıklamada, görüşmelerin herhangi bir ön koşul olmadan gerçekleştiğini söylemişti.

Suriye'nin dörtte biri SDG'nin kontrolünde

Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğunda fiili olarak yönetimi sürdüren SDG, ülkenin dörtte birini kontrol ediyor.

Şam ve ana gövdesini terör örgütü YPG'nin oluşturduğu SDG arasındaki herhangi bir görüşmenin, ABD'nin Suriye'deki varlığına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirmesi bekleniyor.

ABD ordusu, DEAŞ'a karşı yürütülen operasyon sırasında SDG'nin elinde olan bölgelere konuşlanmıştı.

Suriye Devlet Başkanı Esad, "Eğer müzakereler sonuç vermezse bu bölgeleri güç kullanarak özgürleştireceğiz" demişti.

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