DİZİ SETİNE DÖNMEYİ REDDETTİ



Yakın zamanda, tüm oyuncu kadrosu ve ekibi aşılanana kadar yeni dizisi Gaslit'in setine dönmeyi reddeden Penn, herkese aşı yaptırma çağrısı yaptı. Şu anda yalnızca dizinin kadrosuyla kişisel olarak etkileşime giren ekip üyelerine aşıyı zorunlu hale getirdiklerini söyleyen Penn, "Bir grubun önemsenip diğerinin önemsenmediği bir durumda suç ortağı olmak istemediğimi hissettim" dedi.