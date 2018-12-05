Gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'na giriş yaptı. Bir daha çıkamadı. Öldürülüp cesedinin parçalara ayrıldığı açıklandı.

Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili belgesel çekmek üzere Türkiye'ye gelen ünlü ABD'li oyuncu Sean Penn, Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda çekim yaptı.

Sean Penn, Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile görüşmek istedi.

Sean Penn'in, Hatice Cengiz dışında Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili birçok kişi ile görüşüp çekim yapacağı belirtildi. Ünlü aktörün daha sonra çekilen görüntüler ve toplanan bilgileri belgesele dökeceği ifade edildi.

Oyuncunun Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye'de topladığı bütün bilgileri en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşacağı öğrenildi.

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