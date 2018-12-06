İspanyol otomobil üreticisi Seat'ın SUV modeli Ateca, dizel versiyonunda otomatik şanzımana kavuştu. Böylece, Türkiye'de yaklaşık 2 yıldır satılan markanın tarihindeki ilk SUV modelin 1.6 TDI motor seçeneğinde, 7 ileri DSG otomatik şanzıman sunulacak.
Dizel motoru 115 beygir güç üreten Ateca'nın, maksimum hızı 184 km/s olarak açıklanıyor. Modelin ortalama yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 4.5 litre olarak belirtiliyor.
Ateca’nın Xcellence donanımında standart olarak dijital gösterge paneli, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, geri görüş kamerası, 8 inç dokunmatik renkli ekranlı multimedya sistemi, 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar, full LED farlar, alcantara spor koltuklar gibi özellikler sunuluyor.
FİYATI LEON'DAN UCUZ
Ateca'nın 1.6 TDI DSG Xcellence versiyonun fiyatları 166 bin TL'den başlıyor. İspanyol SUV'un belirlenen etiket fiyatı, markanın kompakt hatcback modeli Leon'dan daha ucuz olması ile dikkat çekiyor. Öyle ki, Seat Leon 1.6 TDI DSG Xcellence 169 bin 900 liradan satılıyor.
Dizel motorlu ve otomatik şanzımanlı Ateca, Xcellence donanım seviyesiyle birlikte 31 Aralık tarihine kadar 60 bin TL'ye 24 ay yüzde 1.49 faiz oranıyla alınabilecek.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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