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Seattle'da havalimanından kaçırılan yolcu uçağı adaya düştü

ABD'nin Seattle kentinde, bir yer hizmetleri görevlisinin Seattle-Tacoma Havalimanı'ndan çaldığı boş bir yolcu uçağı, yakınlardaki bir adaya düştü. Uçağı kaçıran kişinin öldüğü tahmin ediliyor ancak uçağı neden kaçırdığı henüz bilinmiyor.

11.08.2018 - 14:36 | Güncelleme:
- Reuters

ABD'nin Seattle kentinde, bir yer hizmetleri görevlisinin Seattle-Tacoma Havalimanı'ndan çaldığı boş bir yolcu uçağı, yakınlardaki bir adaya düştü.

Horizon Havayolları'na ait Bombardier Q400 tipi uçak, izin almadan kalkış yapmasının ardından Portland'dan havalanan iki F-15 savaş jeti tarafından 45 dakika süreyle takip edildi.

Uçağı kaçıran kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Polis, olayda bir terör bağlantısı şüphesi taşımadıklarını açıkladı.

Uçak kaçırıldıktan sonra havalimanı bir süre uçuşlara kapatıldı.

https://twitter.com/drbmbdgty/status/1028130383911501824

'Başkalarına zarar vermeye çalışmıyordu'

Amatör video kayıtlarında uçağın 40 kilometre uzaklıktaki 24 kişinin yaşadığı Ketron adasında ağaçlık bir alana düşmeden önce deniz üzerinde havada daireler çizdiği görülüyor.

76 yolcu kapasiteli uçağın daha sonra alevler içindeki görüntüleri yayımlandı.

Horizon Havayolları, Alaska Havayolları'na ait ve ülkenin batısında kısa mesafelere yolcu taşıyor.

Uçağın havalimanında kargo terminalinde park halindeyken yerel saatle 20.00'de kaçırıldığı, kontrol kulesi görevlilerinin adı açıklanmayan kişiyi uçağı indirmeye ikna edemediği belirtiliyor.

ABC7 News'a konuşan Pierce Polis Müdürü Paul Pastor, uçağı kaçıran kişinin başkalarına zarar vermeye çalıştığına dair hiçbir işaretin olmadığını belirterek, "Teröristlerin çoğu, su üzerinde daireler çizmez" dedi.

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