Seattle Sounders - New York City FC maçı ne zaman?

Seattle Sounders ve New York City FC, 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 00:00. 23 puanlı Seattle Sounders 17. sırada bulunuyor, New York City FC 43 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Seattle Sounders, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. New York City FC son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 566 kodlu maçı oynayanlar; Seattle Sounders galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.20, New York City FC galibiyet oranı 3.30. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60.

Seattle Sounders son hafta oynanan Salt Lake maçında 2-1 kazandı.

New York City FC ise Columbus Crew maçında 4-1 kazandı.

Seattle Sounders, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 9 gol yedi.

New York City FC, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. New York City FC, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.

