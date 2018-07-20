Seattle Sounders - Vancouver Whitecaps maçı istatistikleri

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Seattle Sounders, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Vancouver Whitecaps takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 23:00. Seattle Sounders 17 puana sahip olarak 19. sırada yer alırken Vancouver Whitecaps 26 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Seattle Sounders, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Vancouver Whitecaps, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 306 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Seattle Sounders kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.20, Vancouver Whitecaps sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Seattle Sounders önceki hafta Vancouver Whitecaps mücadelesinde 2-0 kazandı.

Vancouver Whitecaps, Seattle Sounders karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Seattle Sounders, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Seattle Sounders, kendi sahasında 8 gol attı, 9 gol yedi.

Vancouver Whitecaps, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vancouver Whitecaps 11 kez gol sevinci yaşadı, 25 kez topu ağlarında gördü.

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