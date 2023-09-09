Sebaste Antik Kenti'nde hamam kalıntıları ortaya çıkarıldı

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Şunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz, büyük kilise de daha önce Aizanoi'de, Hierapolis'te, Assos'daki gibi hamamdan dönüştürülen kiliselere örnek gösterilecek bir kilise.

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Şimdi bu yapının hangi dönemlerde ne gibi eklemeler yapıldığını anlamak üzere mimari çizimlerini yapıyoruz. Bununla birlikte kilise yapısında konservasyon çalışmalarımıza da devam ediyoruz."