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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Sebastian Szymanski, 8. golünü attı - Fenerbahçe Haberleri

        Sebastian Szymanski, 8. golünü attı

        Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, Çaykur Rizespor'a attığı golle sarı-lacivertli formayla 8. golüne ulaştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 18:53 Güncelleme: 01.10.2023 - 18:53
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        Szymanski durdurulamıyor!
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        Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin Polonyalı oyuncusu Szymanski, gol katkısıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Polonyalı orta saha, 3. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. Ligde Samsunspor, Antalyaspor, Başakşehir ve bugün de Rizespor filelerini havalandıran 24 yaşındaki oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de başarılı performans göstererek 3 golle katkı sağlamıştı. Szymanski, bu sezon toplam 8 gol, 4 asist üretti.

        Mücadeleye 11'de başlayan Szymanski, 77. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş’a bıraktı.

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