Sebastian Szymanski: Mourinho bize yardımcı oldu

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 4-3'lük Lugano galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın zorlu geçtiğini söyleyen Szymanski, "Kolay bir maç olmadı, sonuçtan da görebiliyoruz bunu. İlk resmi maçımızdı, bazı arkadaşlarımız geç katıldı. Zamanla daha iyi hale geleceğiz. Sonuçtan mutluyuz, şimdi evimizdeki maça bakacağız." ifadelerini kullandı.

"MOURINHO'NUN SÖYLEDİĞİ ŞEYLER BİZE YARDIMCI OLDU"

Jose Mourinho'nun devre arasındaki konuşması üzerine sorulan soruyu yanıtlayan Polonyalı yıldız, "Ne konuşulduğunu söyleyemem, bu bizim sırrımız. Bunu afişe edemem, hocamıza saygısızlık yapamam. Eğer hocamız söylemek isterse kendisi söyler ama şunu söyleyebilirim ki söylediği şeyler bize yardımcı oldu." sözlerini sarf etti.