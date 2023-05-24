Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Dünya Futbolu
ABONE OL

Sebastien Haller ile Borussia Dortmund bambaşka

Borussia Dortmund'da sezon başında kanser teşhisi koyulan ve FIFA Dünya Kupası sonrası hastalığını atlatan Fildişi Sahilli futbolcu Sebastien Haller, son haftalarında gösterdiği performansla şampiyonluk yarışında takımına en çok katkı sağlayan futbolcuların arasında yer aldı

Sebastien Haller ile Borussia Dortmund bambaşka
İHA

Fildişi Sahilli futbolcu Sebastien Haller, sezon başında Ajax'tan, Borussia Dortmund'a transfer olmuş ve Erling Haaland sonrasında gol yükünü çekmesi için beklentilerin hedefinde yer almıştı.

Takıma katılmasıyla birlikte golcü futbolcuya yapılan kontrol sonrasında kanser teşhisi konulmuş ve tedavisine başlanmıştı. Yakalandığı hastalığı hızlı bir şekilde atlatan Haller, FIFA Dünya Kupası sonrası sahalara döndü.

Haller, ligin son haftalarında gösterdiği performansla tekrardan adından söz ettirmeyi başardı ve sarı-siyahlılar ile ligde oynadığı son 3 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 28 yaşındaki futbolcu, ligde son hafta oynayacakları maçtan galip ayrılmaları durumunda takımıyla ilk şampiyonluğunu kazanacak.

HALLER'Lİ DORTMUND BAMBAŞKA

Sebastien Haller'in tedavi süresince forma giymediği 15 maçta 8 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Borussia Dortmund 6. sırada bulunuyordu. Sahalara döndükten sonra Haller'in oynadığı 18 müsabakada Alman ekibi, 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı ve zirveye yerleşti.

Yıldız futbolcunun geri dönüşüyle birlikte Dortmund, Bundesliga’nın bitimine 1 hafta kala 2. sırada bulunan Bayern Münih’in 2 puan önünde liderlik koltuğunda yer alıyor. Dortmund, 27 Mayıs Cumartesi günü sahasında oynayacağı Mainz 05 karşılaşmasını kazanması halinde Bundesliga'da 9. kez mutlu sona ulaşacak.
Başarılı futbolcu, bu sezon ligde oynadığı 18 karşılaşmada 9 gol atarken, 5 de asist üretti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş'ta Redmond ve Gedson'da son durum!
FUTBOL İki yıldızda son durum!
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Hamari Traore savaşı!
FUTBOL Devlerin Hamari Traore savaşı!
Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FUTBOL İşte Jesus'un 11'i
Fenerbahçe'ye transfer önerisi: Serdar Azmoun
FUTBOL Fenerbahçe'ye önerildi, dönüş bekleniyor!
Beşiktaş'ta James Rodriguez gelişmesi!
FUTBOL Beşiktaş'tan James bombası!
Beşiktaş resmen doğruladı: "Tescil etmeyin!"
FUTBOL "Süper Lig tescil edilmesin!"
Icardi'den Simge'ye: Aşkın Olayım
FUTBOL Icardi'den Simge'ye: Aşkın Olayım
Fenerbahçe'de Gustavo Henrique için sürpriz iddia!
FUTBOL F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Gustavo Henrique...
Cristiano Ronaldo attığı golü 'secde' ederek kutladı
FUTBOL Ronaldo 'secde' etti!
Aboubakar: Aslında benim gerçek pozisyonum 10 numara
FUTBOL "Gerçek pozisyonum 10 numara"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.