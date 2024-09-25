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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Sebastien Pocognoli: Amacımız gol atmak - Futbol Haberleri

        Sebastien Pocognoli: Amacımız gol atmak

        UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ta teknik direktör Sebastien Pocognoli, amaçlarının gol atmak olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 19:45 Güncelleme: 25.09.2024 - 19:45
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        "Amacımız gol atmak"
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        Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ta teknik direktör Sebastien Pocognoli, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacakları maçın öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

        Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Pocognoli'ye takım kaptanı kaleci Anthony Moris eşlik etti.

        "GEÇEN SENEYE GÖRE DAHA KALİTELİ BİR TAKIM OLDULAR"

        Union Saint-Gilloise'un geçen sene Fenerbahçe'yle UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı maçları izlediğini ve sarı-lacivertlilerin bu sene Süper Lig'deki karşılaşmalarını da takip ettiğini söyleyen Pocognoli, "Şüphesiz ki yeni bir antrenörle çok değişen bir takım oldular. Geçen seneye göre çok daha kaliteli bir takım durumundalar. Geçen seneki iki maç, atmosfer ve takım konusunda bize fikir verdi." ifadelerini kullandı.

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        "AMACIMIZ GOL ATMAK"

        Takım olarak geçen haftalara göre artık süreklilik sahibi olduklarını aktaran Pocognoli, şöyle konuştu:

        "Biz sadece yarınki maça odaklanıyoruz. Eksiklerimizi düzeltiyoruz, iyileştiriyoruz. Amacımız gol atmak ve yarın sonucu göreceğiz. Yarın genlerimizde ne varsa onu göstereceğiz. Yarınki maçın deplasmanda olması bizim için fark etmiyor, kendi oyunumuza bakacağız."

        Jose Mourinho gibi dünyaca ünlü bir isimle karşılaşacak olmalarından dolayı olumlu anlamda heyecan duyduğunu da dile getiren Pocognoli, şunları kaydetti:

        "Jose Mourinho, tanıdığımız ve başarıdan başka bir şey kabul etmeyen bir teknik adam. Yarın maçtan sonra nasıl bir durum ortaya çıkacağını göreceğiz."

        MORİS: "DAHA GERÇEKÇİ BİR TAVIR ORTAYA KOYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

        Teknik direktör Sebastien Pocognoli ile birlikte basın toplantısına katılan kaptan Anthony Moris, Fenerbahçe'nin geçen sezonki güçlü kadrosunu koruduğunu ifade etti.

        Sarı-lacivertli takımda geçen sezon da bireysel anlamda çok başarılı oyuncuların olduğunu belirten Moris, "Sahamızda yaşadığımız mağlubiyeti hatırlıyoruz. Bu kez daha gerçekçi bir tavır ortaya koyacağımızı düşünüyoruz. O maça göre rakibin kadrosunda büyük değişiklik olmamasına rağmen hazırlıklıyız." açıklamasını yaptı.

        Anthony Moris, 3 yıl önce teknik direktör Sebastien Pocognoli ile birlikte oynadıklarının hatırlatılması üzerine de şunları söyledi:

        "Biz senelerce birlikte oynadık ve birbirimize saygımız büyük. Daha önce ona nasıl güveniyorsam bugün de ona antrenör olarak güveniyorum."

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