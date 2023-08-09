Seben kesin korunacak hassas alanlar ile turizmde adından söz ettirmek istiyor

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"Bolu'nun ilk ekoturizm güzergahını da aynı zamanda Solaklar Kaya Evleri mevkisinde oluşturduk. Turizmimizi canlandırmak için bütün materyallere sahibiz. Batı Karadeniz'in en büyük gölü burada; Seben Gölü. Diğer taraftan Solaklar Kaya Evleri, Muslar Kaya Evleri, Hoçaş Fosil Ormanı...

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Tek eksiğimiz; ilçemizdeki değerleri daha fazla tanıtıp insanlarımızın hizmetine sunup misafirlerimizi ağırlamak. Bu hazinelerimizi geniş kitlelere duyurmak için elimizden geleni yapıyoruz."