Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

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Yılancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçen hafta ziyaretine gelen bir arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıkması nedeniyle kendisinin de tedbir amaçlı test yaptırdığını belirtti.

Sonucun pozitif çıktığını vurgulayan Yılancı, paylaşımında,"Çok şükür şu an itibariyle kovid bulgularını taşımıyorum. İnşallah sizlerin duaları ve Allah'ın izniyle en kısa sürede sağlığımıza kavuşup işimizin başında olacağız." ifadelerine yer verdi.

Başkan Yılancı'nın tedavisinin evinde sürdüğü öğrenildi.