Andaç Haznedaroğlu'nun 'Misafir'i için Grand Pera'da özel bir gösterim düzenlendi. Beyazperdeye mültecilerin yol hikâyesini yansıtan filmin özel gösterimi Mülteci Destek Derneği (MUDEM),Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ortaklığında hayata geçirdiği 'Kadın ve Kız Çocukları için Güvenli Alan' projesi kapsamında düzenlendi.

Fotoğraf eğitimi alan mülteci kadınların çektikleri fotoğraflardan oluşan serginin de açıldığı özel gösterim sonrasında 'Misafir'de rol alan Şebnem Dönmez, duygularını şöyle dile getirdi; "Bu filmin bir parçası olmak çok güzeldi. Film bana hüzün hissettirdi. Yüzlerce yıldır göçle ilgili hikâyeler var, köklerini kaybedenlere dair... Nereli olursa olsun, dünya hepimizin ve hepimizin eşit yaşamaya hakkımız var. Ötekileştirmeye hakkımız yok. Mutlu göç hikayeleri de var ama geneli can acıtıcı. Suriyeli vatandaşların sayısı fazlalaştı. Artık bizim hayatlarımızın bir parçası haline geldiler. İkiye ayrılmış durumdayız; bazıları hiç hoşlanmıyor. Andaç gibi bazı insanlar var ki sanatını bütün kaynaklarını bu insanlara harcıyor. Umarım bu olumlu yönde değişir. Sanat böyle durumlarda kalbe hitap eder. Kalbe dokunmaz ise politika olur. Ben kalbimde hissettiğim duygularımdan dolayı bu film de yer aldım."

Andaç Haznedaroğlu, filmle ve mültecilerle ilgili duygularını "Hepimizin kafasındaki Suriyeli algısını yıkmak, 'onların da bir hayatı vardı; işin gerçeği budur' demek için çıktım yola... Suriye'de bombalar patlamıyor ama sıkıntılar çok. Hikâyenin aslı filmden daha ağır. Yarın bizim başımıza gelse ne hisseder, ne yapardık. Bu filmi izledikten sonra birçok insan bana gelip algılarının değiştiğini söyledi. Bir toplumu sokakta yaşayan insanlarla değerlendiremeyiz" sözleriyle dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) İletişim Uzmanı Çelik Özüduru ise duygularını "Sadece savaştan kaçıp, ülkeye sığınmakla bitmiyor. Orada dışlanıp, hor görülüyorsunuz. Yardım alarak çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyorlar. Kadınlara iş imkanı sağlanmalı ve ayakta kalmalarına yardımcı olunmalı. Her şeyden önce bu durumlarda kalplere dokunulmalı ve yardım edilmeli" sözleriyle ifade etti.